勞基法修法三讀 吳敦義：無法達到社會公平

2018-01-10 11:54

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過「勞基法部分條文修正案」，鬆綁「七休一」、輪班間隔放寬等，國民黨主席吳敦義表示，本次勞基法修改仍無法達到社會公平，修法過後會造成勞工過勞，政府說要照顧勞工健康、保障基本權益的說法可能辦不到，不該強行三讀。

吳敦義今出席黨內活動時受訪表示，本次勞基法修改還是沒有能達到社會公平；「一例一休」讓勞方拿不到所希望的加班費 、業主無法確保訂單如期供應，生產受到阻撓，等於多方都輸；如要修改勞基法可以扭轉「一例一休」的缺陷，一定要達到勞資平衡、雙方和諧的目標。

吳敦義說，他跟黨內立委強調，連續12天工作、加上輪班間隔11小時改8小時這2點很重要，他說，扣掉2、3小時的通勤時間，如果機動改成8小時輪班間隔，勞工睡眠時間也許剩下5小時，就會發生過勞的狀況。

吳敦義強調，讓勞工有足夠8小時恢復疲勞是基本人性的最低要求，如果連這種最低要求政府都無法確保，那政府、國會說要照顧勞工健康，保障基本權益，都可能辦不到，執政黨不該透過立院多數強行三讀。

對於是否認為黨團表現不佳的問題，吳敦義則說：「我不能這樣講」，國民黨在立院曾經多數過，但國民黨沒有霸道，還是尊重少數聲音的建議，當時風調雨順、國泰民安，就是因為政府講道理，多數黨不霸道，也沒有清算少數黨。

吳敦義表示，現在情勢逆轉，國民黨在立院只有34票，基本上無法在立院扭轉局面，但他跟黨團拜託，一定要為民眾發聲，把社會真正底層的聲音反映出來，即便在立院表決輸了，在社會上民心贏了就贏了，才有可能再今年底選舉贏回民心，2020年重返執政。