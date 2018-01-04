王炳忠私人手札曝光！ 內容提「黨政局今年5百萬」

調查局國安站為偵辦周泓旭共諜案，查扣新黨發言人王炳忠的私人手札。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-01-04 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕調查局國安站為偵辦周泓旭共諜案，查扣新黨發言人王炳忠的私人手札，其中內容寫道，「黨政局今年5百萬，下修350萬」，成為調查局未來要清查的重點。

據《聯合新聞網》報導，去年12月搜查王炳忠住處，除了查扣王炳忠手機，也帶走1本王的私人手札。調查局還原王的手機記事本，發現王在2017年7月17日寫下「旭案因應策略（小組意見）」的文章，其中提及，「旭（指周泓旭）翻供不認罪，就長遠大局來看是好事，保留他政治受害清白形象，獨派可藉此議題批判統派侵害人權」、「既然閃不了關押，此『犧牲』不能白費，應該製造輿論壓力，凸顯民進黨『綠色恐怖』，升高兩岸對立局勢，營造打壓統派氛圍。」

王的手機文章中還設定「戰略目標」，企圖透過律師向周泓旭傳話，將自己塑造成「政治受難者」形象，「小組（星火祕密小組）需藉由被動來回應發聲，不宜主動出擊，否則師出無名，新聞效應有限。」

報導提到，調查局也查扣王的私人手札，其中內容提及，「黨政局今年5百萬，下修350萬」，由於手札內容敏感，調查局須釐清資金來源，是否為王在中國出書的稿費，或是國台辦援助的費用，這將是調查局未來清查的重點。