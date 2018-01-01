「愛國又健康」！虎頭埤升旗、健走抽日本機票

一大早超過3000名遊客，到虎頭埤參加升旗及健行活動。（記者黃文瑜攝）

2018-01-01 10:00

〔記者黃文瑜／台南報導〕今年第一天好健康！差一點就沒辦成的台南跨年「第四步曲」，為虎頭埤升旗及健走活動，一大早就有超過3000遊客到「全台第一水庫」之稱的虎頭埤水庫門口準備進場，在湖畔邊觀日出水景，接著參加升旗典禮及健行環湖，讓大家直呼「這趟既愛國又健康！」完成健行者，就可參加摸採活動，最大獎是台南大阪來回機票。

台南市代理市長李孟諺指出，台南用跨年三部曲方式迎接新的一年，今年已經邁入第六年，從年底在北門井仔腳鹽田與遊客歡送最後一道夕陽美景，今晨二寮的曙光呈現出金黃光芒如國畫般的美景，接著到虎頭埤參加元旦升旗典禮及健行，第一天早起又環湖健行，對身心都很健康。

李孟諺表示，回顧2017年努力也成果豐碩，細數重大建設不僅有鐵路地下化、市立總圖、美術館、台南小巨蛋、沙崙綠能專區、台積電投資案等的順利推動，2018新的一年，臺南的重大建設、各項投資都能夠加速進行，此外還有針對空汙、少子化的所提出的多項改善計畫，創造優質工作機會，一步步實現「宜居城市」的台南夢。並祈求在新的一年國泰民安、台南風調雨順，並祝福大家來年身體健康、順順利利!

許多遊客在升旗後參加環湖健行，完成近4公里的路程、大大小小話家常，閒話家常，為新的一年踏出健康的第一步！環湖一圈後進行遊客最期待的摸彩活動，抽出最大獎「臺南-日本大阪」來回機票的幸運得主。