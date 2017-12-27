世大運造價1.78億組裝式泳池 桃市府拒收

桃園市長鄭文燦今天裁示婉拒接受中央撥用世大運期間用來舉行賽事的組裝游泳池。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-27 10:18

［記者陳昀／桃園報導］行政院4月核定台北世大運結束後，其造價1.78億元的2座組裝式游泳池將贈與桃園市政府，桃市府原本也編列1.1億元準備興建周邊設施，但桃園市長鄭文燦上午在市政會議無預警裁示，婉拒接受中央撥用這項禮物。

鄭文燦解釋說，台北市政府工務局大地工程處9月在未徵詢桃市府意見前提下來函桃市府，要求將契約內原本由北市府負責的二次組裝、後續保固工作權責移轉給桃市府。

他說，北市府將二次組裝工作移轉給桃市府是形同驗收，也未依原契約及協議辦理，恐無法確保施工品質，風險過高。

鄭文燦另指出，考量到組裝式游泳池規格特殊，組裝施工、營運管理的專業技術及維修都須仰賴原廠商及代理商，恐有壟斷之嫌，後續維修保養及零件更換的成本也偏高，恐造成學校營運管理維護不易及成本擴增，但他也緩頰說，這份禮物沒有不好，只是收之前還是要想清楚適不適合。

最後鄭文燦裁示桃園市政府體育局婉拒中央撥用組裝式游泳池，不過，由於原本2座組裝式泳池的預定地平鎮高中、大園國際高中仍有游泳教學需求，將保留原本1.1億元預算，各興建1座25米室內溫水游泳池及附屬設施，每座造價約8000萬元，不足經費由桃園市政府教育局追加。

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