新護照誤植》照片大烏龍 立委要求究責

2017-12-26 17:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部近期推出第二代晶片護照（e-Passport），但新換發的護照內頁竟誤用美國杜勒斯國際機場照片，網友揶揄「台灣成為美國51州」。民進黨立委蔡適應表示，經比對此照片「誤用機率相當高」，要求外交部停發，並抽換有爭議照片再重新發行；民進黨立委羅致政則批評，這是很大的錯誤，應承認錯誤、儘快改版，並應有人為此事負責。

外交部發行新護照卻爆出大烏龍。蔡適應今天下午受訪表示，已就此事找外交部官員開會，經比對照片，「誤用的機率相當高」。蔡適應說，桃機一航廈確實與美國杜勒斯機場相似，但經過改造、重裝修，早在2013年6月完工，這次二代晶片護照選用的這張「桃機」照片，「就算沒誤用也明顯與現況不符」，可見選圖過程太過草率。

蔡適應強調，護照是國家的代表，不管是誤用還是雷同，照片有爭議就應該立即處理，新護照才換發一天，舊版護照還有一定庫存，他認為外交部應停發二代晶片護照，抽換有爭議照片，以「符合桃機現況的照片」印製後，再重新發行。

蔡適應也說，外交部官員向他說明，第二代晶片護照的設計與圖片都是來自中央印製廠，版權等事宜也經該廠承諾，會中已要求外交部盡快釐清，並向外界說明，如果確定誤用，應一併公布回收機制及應處方法。

羅致政則直言此事太誇張，這是「很大的錯誤」，且都已經印刷，浪費公帑。羅致政認為，外交部不可能把責任全部推給中央印製廠，現在應追究是誰選圖、決策；另，外交部早上斬釘截鐵地否認，又是誰的指示，都應該釐清。羅致政也強調，後續應承認錯誤、儘快改版，且「有人要負責」。

外交部106年度編列9億7千萬餘元印製晶片護照，新版據悉已印製20萬份。