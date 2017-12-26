蔡政府首份國防報告書 共機軍艦擾台共25次

國防報告書中首次公布中共軍機與軍艦擾台的航次表，共有23次共機擾台，及2次航母繞台。（資料照，國防部提供）

2017-12-26 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕國防部於今（26）日公布2017年國防報告書，也是蔡英文政府任內公布的第一本國防報告書，簡明地向社會闡述國防政策，談論全球安全環境、我國面臨的軍事威脅，以及我國維護區域穩定的貢獻。而針對近期共軍擾台次數爆增，報告書中首次公布中共軍機與軍艦擾台的航次表，共有23次共機擾台，及2次航母繞台。

據《蘋果》報導，報告書以「守疆衛土、看見國軍」為主軸，從「戰略環境」、「國防整備」、「國防自主」、「國防治理」及「榮耀國軍」面向切入，談論全球安全環境、我國面臨的軍事威脅，以及我國維護區域穩定的貢獻。另外，由於近期共軍擾台次數爆增，此次報告書中也首次公布了中共軍機與軍艦擾台的航次表，總計共有23次共機擾台，及2次航母繞台。

報導指出，此為國防部公布的第14本報告書，首次運用大量「資訊圖表」，讓讀者能直覺並清楚地掌握資訊，並彙整中共「遠海長航」資料，讓國人瞭解臺海週邊情勢與中共軍事威脅。

除此之外，此次並推出的「漫畫版」國防報告書內頁有QR code，只要在武器裝備頁面以手機掃描，就可以連結到中科院的武器系統介紹頁面，可觀看影片了解國造武器內容。

相關影音