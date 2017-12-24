役政署長被爆硬闖軍營 司機還飆哨兵：你們都是吃狗屎的！

有網友在社群媒體「靠北長官」爆料，役政署長到成功嶺被門口衛哨擋下來，認為被刁難，駕駛還下車辱罵哨兵「你們都是吃狗屎的！」（資料照，記者陳建志攝）

2017-12-24 00:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有網友在社群媒體「靠北長官」爆料，內政部役政署長22日下午硬闖軍營，甚至驚動待命班衝出來，署長司機更下車辱罵哨兵「你們都是吃狗屎的！」對此，內政部役政署長林國演23日晚間接受本報訪問時表示，座車上有成功嶺進出通行證，卻被大門哨兵擋下不給進，才會下車表明役政署長身分。

林國演說，內政部在成功嶺營區有替代役訓練班，當天要趕著去參加結訓，車上有通行證，結果還被擋下來要清查，駕駛當時因趕時間，與哨兵對話態度不好，所以自己當場下車告知自己是役政署長，結果還是被哨兵刁難，一群阿兵哥還衝出來擋人，要求登記身分證。

林國演痛批，竟還要登記身分證，役政署每年在成功嶺訓練3萬多名替代役，結果國防部卻不給進，目前有100多名替代役在那值勤，役政署長要進去上班及公務視察，還要被國防部反覆不定的檢查標準不斷刁難。

林國演說，當天是大門衛哨將座車攔下，無視車上早有成功嶺通行證，之前哨兵都是直接看證放行，有時營區換旅長後，規矩會一變再變，連汽車後車箱都要打開來檢查。

「內政部不是國防部所管的！」林國演強調，下車告知自己是役政署長，「要進去就可以進去」，況且役政署的替代役訓練班在那已經10多年，也有替代役營舍在那，但軍方旅部無視有通行證，這刁難說不過去。

林國演指出，一定會找國防部來把事情解決，不能每次役政署同仁上下班都被刁難，不然乾脆一個哨口讓役政署自己管，昨日被擋後，有向104旅旅長抗議，要求他們不能把內政部當成小的在管。

對於駕駛是否有罵哨兵「你們都是吃狗屎的！」林國演說，駕駛已經60幾歲，跟哨兵溝通是役政署長要辦公，結果對方卻無法溝通，所以態度才會不好。