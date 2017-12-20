王炳忠直播被搜索 邱太三：違反偵查不公開 法律不允許

2017-12-20 17:06

〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署昨天搜索新黨發言人王炳忠住處，因王開直播，引發外界高度關注，法務部長邱太三今直言王的作法「已違反偵查不公開原則」，因無法排除被搜索人是否將訊息外洩，「法律絕不允許。」

行政執行署下午於法務部舉行「大突破 —行政執行徵起績效跨越5,000億元成果分享會」，法務部長邱太三應邀出席致詞，因新黨青年委員會主席王炳忠昨遭北檢指揮調查局搜索引發爭議，違法與否意外成為焦點。

邱太三表示，調查局應早對王炳忠立案，但「待相關案件（指中國學生周泓旭來台發展共諜組織案）經一審判決1年2月後」，才會採取行動，肯定檢調作法是「做了相當程度審慎與綜合考量」；至於為何未對證人行強制處分？邱解釋，「不羈押可能也是辦案策略」，特別本案與中生共諜案周泓旭相關，依其個人經驗分析，應是待比對相關事證並做篩選後確定。

分享會中，執行署長呂文忠上台表示，執行署自2001年成立至今年12月5日，已為國家挹注5000億元；邱太三上台後給予肯定，邱太三也對坐在台下的行政院政務委員羅秉成表示，各分署呈現人力短缺情況，加上空間狹窄因素，因而請羅代為對行政院長賴清德轉達，盼藉此改善，羅上台後馬上應允；典禮最後舉行豐盈國庫儀式舉行，邀集各執行署長堆滿金磚並合照後結束。

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