王炳忠、侯漢廷想當政治犯 被諷「哪有那麼容易」？

2017-12-20 10:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正等4名幹部，昨遭檢調以涉《國安法》列證人並搜索約談，台師大政治所教授范世平今天在臉書表示，王炳忠等人想當政治犯，哪有那麼容易？

王炳忠與父親王進步、侯漢廷、林明正及陳斯俊遭檢調搜索與約談，但全被請回。侯漢廷說，感謝蔡英文給他當政治犯的機會，他必定名留青史。

不過，范世平認為，想當政治犯，首先要乾脆。汪精衛在清末意圖暗殺攝政王後被捕，他的一首詩「慷慨歌燕市，從容作楚囚。引刀成一快，不負少年頭」，可是王炳忠卻與檢調拖拖拉拉的僵持而不願開門，甚至開直播想求援，事後又解釋一大堆。

范世平強調，政治犯是以個人的微小力量去對抗龐大之政府，但王炳忠等人背後卻是更龐大的中共。國台辦發言人安峰山對此案表示「新黨始終堅持一個中國原則，堅決反對台獨，主張兩岸和平統一」；「台灣當局對台獨分裂分子袒護和縱容，並採取各種手段對主張兩岸和平統一的力量和人士肆意打壓和迫害，大陸此予以嚴正譴責」。

范世平諷，「老大講話了，王炳忠等人日後到中國，將成為民族英雄，身價肯定翻兩翻。」他們前兩天才與政協主席俞正聲見面，下次恐怕是習近平。林明正說「中國人民」不會同意這樣的惡行，這是真話，他們的靠山很硬啊，有13億人呢。

范世平指出，政治犯是以主流民意為依歸，如此抗爭才有底氣，才有正當性。但侯漢廷在步入北檢時大喊「打倒美日漢奸政府」，林明正大喊「支持統一的朋友」、「支持中國人要站起來的朋友」。唉，台灣支持統一的民意始終低於10％，主流卻是「親美友日」，因此他們的統派言論，在台灣根本沒有市場，也難引發共鳴。

范世平表示，倒是王炳忠等人可以在深藍這一塊，擴大影響力。他們的主子：新黨萬年主席郁慕明竟見死不救的在案發後執意跑去上海，因此王炳忠可要求郁慕明下台，早點完成接班。另一方面，當他們成為統派的英雄，將使得洪秀柱等人相形見拙。侯漢廷已充分利用此案的宣布參選台北市議員，但當選機會還是渺茫。