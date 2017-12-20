「全家都在騙！」 慶富大少遭控欠債落跑美國

慶富造船公司董事長陳慶男長子陳偉郎，遭到債權人控告，欠債落跑美國。（資料照，記者黃良傑攝）

2017-12-20 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕慶富造船公司董事長陳慶男長子陳偉郎，2013年時想賺取在中國蓋光電園區所需的裝潢石材價差，有收購善獲山礦產公司的意願，但卻在公司過戶後，陳偉郎所開出的分期支票接連跳票，欠款高達3億多元，陳偉郎遭到多名債權人提告詐欺，因而避走美國。

據《壹週刊》報導，陳偉郎從小被送到美國栽培，後來又在日本商社上班，從日本返台後，經由本有介紹位於台東的善獲山礦產公司，原本有意收購，但當時慶富對石材銷售沒有規畫而停擺。據知情人士指出，後來他和弟弟陳偉志以及時任執行長的簡良鑑，又有購買善獲山的，3人集資1000萬元，但陳偉郎想1個人全部吃下，瞞著父親陳慶男和公司，私下與善獲山進行買賣。

前善獲山礦場所有人李瑞祥表示，他連1塊錢都沒有拿到，憤而向陳偉郎提告詐欺。李瑞祥認為，以慶富的規模和名聲，以及陳偉郎向來信用良好，所以才會和負責人蔡駿杰答應先將公司股權轉讓給陳偉郎，但在半年過後，陳偉郎所開出的分期支票接連跳票，欠款3億多元，遭到名債權人提告詐欺，陳偉郎解除名下14間公司的股份，並把戶籍遷到國外。李瑞祥說，「這全家都在騙，老爸騙政府，兒子騙民間！」