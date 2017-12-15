挺孕肚跪過時力高喊罷昌 網友揭真實身分：信望盟成員妻

時代力量立委黃國昌（前排右一）罷免案明日投票。（記者俞肇福攝）

2017-12-15 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友今（15）日在臉書上貼文，表態自己罷昌！但為何罷昌呢？因為她曾為了「把關下一代教育，談教材中不當論點」向洪慈庸陳情，並挺著孕肚下跪在時力辦公室前，指控立委避不見面，逃避她的問題，而該名當時懷有身孕的媽媽，被眼尖網友發現真實身分為信心希望聯盟簡孟軒的妻子，立刻引起熱烈議論。

新北市第12選區立委黃國昌罷免案將於明（16）日投票，一名2個孩子媽今日在個人臉書發表「罷昌故事」，表示她懷孕當時為了把關孩子的教育，與一群家長向洪慈庸委員當面陳情，談下一代教材中的一些不當論點，但對方卻避不見面，最後氣到乾脆下跪。

直指罷免黃國昌是因為時代力量不懂得尊重陳情的民眾，如果哪天洪慈庸要被罷免，她也全力支持。

有網友在PTT八卦板貼文，表示該名孕媽媽是反同黨派「信心希望聯盟」立委落選候選人、下一代幸福聯盟青年代表簡孟軒的妻子。

原PO笑稱：「現在又有基督教政治人物的太太跑去當陳情民眾？基督教信望盟本來就反對現在的性別平等教育，與其說是陳情溝通，看起來倒是跟作秀有87%相似」。

文章引起熱烈討論，不少網友留言：「那個組織已經廢到叫孕婦去作秀，真可憐的組織」、「這次罷免方的理由本來就很怪，從頭到尾不知道在幹嘛」、「又被抓到了，這智商」、「怎麼又是信望盟啦...這個想要迫害人的邪惡組織可以滾嗎？」、「黃國昌就是因為挺同才被罷免八卦這麼反同應該很愛」。

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