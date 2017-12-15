用腳表達不同意罷免 楊儒門陪黃國昌金山掃街

2017-12-15 10:33

〔記者俞肇福／新北報導〕時代力量立委黃國昌罷免投票案將在明天舉行，早上黃國昌前往金山、萬里地區掃街，推動農夫市集的農運人士楊儒門，也陪同黃國昌掃街；黃國昌向北海岸鄉親喊話，請大家明天出來投票，投下不同意罷免票，「一同來捍衛我們的理想、追求的改革」。

黃國昌說，非常感謝楊儒門現身相挺，更感謝楊儒門號召年輕人投入金山精緻農業推廣，功不可沒；黃國昌早上現身金山老街，徒步向民眾宣導明天出來投票，投下不同意罷免票，並前往金山慈護宮雙手合十祈福，同時向信眾請託，請大家出來投下不同意罷免票。

  • 時代力量立委黃國昌（前排右）今天早上在金山大街小巷掃街，呼籲鄉親明天出來投下不同意罷免票，在金山推動精緻農業的楊儒門（前排中）也現身相挺，陪黃國昌掃街。（記者俞肇福攝）

    時代力量立委黃國昌（前排右）今天早上在金山大街小巷掃街，呼籲鄉親明天出來投下不同意罷免票，在金山推動精緻農業的楊儒門（前排中）也現身相挺，陪黃國昌掃街。（記者俞肇福攝）

  • 時代力量立委黃國昌今天早上在金山大街小巷掃街，呼籲鄉親明天出來投下不同意罷免票，圖為黃國昌緊握民眾雙手向鄉親請託。（記者俞肇福攝）

    時代力量立委黃國昌今天早上在金山大街小巷掃街，呼籲鄉親明天出來投下不同意罷免票，圖為黃國昌緊握民眾雙手向鄉親請託。（記者俞肇福攝）

  • 時代力量立委黃國昌今天早上在金山大街小巷掃街，呼籲鄉親明天出來投下不同意罷免票。（記者俞肇福攝）

    時代力量立委黃國昌今天早上在金山大街小巷掃街，呼籲鄉親明天出來投下不同意罷免票。（記者俞肇福攝）

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