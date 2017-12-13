再借！彰縣明年預算差短32億元舉債補缺口

2017-12-13 13:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕歲末年終，明年（107）新年度即將到來，彰化縣政府明年度總預算案經過縣議會審議通過，明年歲入預算398億5927萬2000元，歲出預算431億4877萬6000元，歲入歲出差短32億8950萬4000元，縣府擬舉借債務，以彌平財政缺口，明年是縣長魏明谷上任第4年，明年歲入歲出預算差短金額，是魏明谷就任來總預算舉債排名第3高，嚴格來說「花錢沒花那麼兇了」，任內借得比較少，明年比今年還少借14億多元。

103年12月25日魏明谷就任，本月25日任滿3周年，明年總預算金額，相較於104年到106年，財政缺口算小了，104年歲入預算395億4700萬元，歲出預算447億3200萬元，差短51億8500萬元；105年歲入預算379億3397萬5000元，歲出預算410億5626萬2000元，差短31億2228萬7000元；106年歲入預算370億9564萬2000元，歲出預算418億6351萬6000元，差短47億6787萬3000元。

為了財政收支平衡，上述預算差短的金額，縣府都需債舉彌平缺口，舉債額度還未納入需要累積長債和短債等舊 帳，就上述4年來為了補歲入歲出差短缺口，魏明谷第1年借得金額最多，共借51億元多，第2年105年借31億多元，今年106年第3年擬借47億元多，明年第4年擬借32億多元，明年可能比今年要少借14億783萬9000元。

審計部彰化縣審計室今年完成去年度（105年）地方總決算審核，在報告書中直接點出，彰化縣歲入歲出決算差短32.75億元，是全國6都之外的16個縣市中舉債金額第1高。審計室因而要求縣府在財源無法自給自足下，應該審慎檢視資源配置的適當性，撙節支出，不能一再靠擴大舉債度日，越借越多難保哪天連支付人事費都成問題。