台美軍艦互訪成為可能？川普對法案發表特別聲明

對於國防授權法案，川普發表特別聲明。（法新社）

2017-12-13 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於12日中午在白宮簽署2018年美國國防授權法案，法案中提到應該邀請台灣軍隊參與類似「紅旗」等軍事演習、考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適當性與可行性。對於法案內容，川普發表特別聲明表達看法。

本報報導，國防授權法案以國會決議方式表示，國會認為美國應強化與改進和台灣的長期夥伴及合作關係，像是美國應該邀請台灣軍隊參與類似「紅旗」等軍事演習、美國應執行美台軍官與資深官員間的交流計畫以改善兩軍關係、支持擴展以台灣人員在美受訓或與美軍共同受訓的交流項目、考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適當性與可行性。

白宮發表川普特別聲明中，提到了「強化美台防務關係」所列之法案第1259條。川普表示，法案的若干規定，包括第1069、1231、1232、1239、1239A、1258、1259、1263、1271、1279A和1607部分，可能會決定美國在對外軍事以及國際事務中的立場，並指導國際外交的進行。

川普在聲明中表示，我國政府機關看待這些法規，將與總統身為三軍統帥以及國家外交事務代表一致，決定承認哪些外國主權的相關條款，進行外交事務。至於國防授權法中有關「美國對台軍售正常化」的第1259A條款，川普則未在聲明中提出相關說明。