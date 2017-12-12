議員審查選舉年預算 柯P拜訪請吃橘遭藍營連3嗆

柯文哲（左二）與副市長鄧家基（右二）、秘書長張哲揚（右一），拜訪議長吳碧珠（左一）。（記者郭安家攝）

2017-12-12 16:31

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會各委員會今下午審查2018選舉年的北市府各局處預算，柯文哲今下午依慣例送數箱台中農會的「大坑椪柑」，請委員會議員吃橘，並拜會議長吳碧珠，在吳碧珠陪同下拜訪各委員會審預算的議員，但柯文哲走至國民黨市議員占優勢的教育文化委員會，卻遭連3嗆。尷尬是，一旁的吳碧珠也呼應說「監督市政府是我們的天職。」

見到柯文哲踏入議會教育文化委員會，委員會召集人吳世正立刻離席閃到會議室後門走廊，避免與柯文哲握手。而國民黨市議員王鴻薇邊與柯文哲握手，邊說「我想，我們不能一邊審預算、一邊嗆議員。」國民黨市議員厲耿桂芳更以高分貝說，「議長最好，你（柯文哲）啊！就是禮貌太少，握手都不握手、不打招呼耶！基本禮儀要。」

柯文哲握完手準備離去，吳世正立刻回會議室說，「柯市長，我們對於有一些預算，市府擅自要動用教育基金，委員會有意見，請你不要說在搞破壞，各有各的職權，不是市長說的議會就要照做，這是法定職權。」對此，柯文哲僅回頭看吳世正並未回應。吳碧珠則說，「監督市政府是我們天職」。

吳世正受訪說，柯市府打算從教育基金花3084萬元，補助印度、馬來西亞學生念台大、清大、交大、北市大、北科大與台科大；北市國中小已哀哀叫缺錢，柯文哲卻隨口答應別人，柯文哲日前說反對的議員是搞破壞，「你才是搞破壞亂用基金制度」、「外交講求平等，給印度、馬來西亞補助，那印尼呢？」

厲耿桂芳則受訪說，柯文哲走地方活動不打招呼，好像活動都是市長一個人的；雖然柯文哲已經返回市府，但她激動又於委員會嗆市府官員在地方活動看到柯文哲，好像看到皇帝膜拜，柯文哲也只顧講自己的，地方有不同黨派，卻連介紹都不介紹、都不看一眼。