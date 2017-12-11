張志軍批台獨不斷變花樣 陸委會嗆不瞭解民主常態

2017-12-11 22:14

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍今天在與新黨訪問團座談時表示，台獨勢力動作頻頻，不斷變化花樣，在文化、教育、社會等領域推行「去中國化」，尤其是一些勢力正在推動所謂「修法」，甚至鼓噪「台獨修憲」。對此，陸委會反批，陸方不瞭解民主制度的常態發展需要，並藉口對台施壓。

根據中國國台辦發佈的新聞稿，中共中央台辦今天在北京與來訪的新黨訪問團座談，「雙方就推動兩岸關係和平發展、共謀祖國和平統一和中華民族偉大復興等進行深入交流。」

張志軍強調，當前台灣局勢和兩岸關係形勢更趨複雜嚴峻，台獨勢力動作頻頻，不斷變化花樣，在文化、教育、社會等領域推行「去中國化」，企圖割斷台灣與中國歷史連接，磨滅台灣同胞的中華民族意識和中華傳統文化影響。尤其是一些勢力正在推動所謂「修法」，甚至鼓噪「台獨修憲」。這表明台獨勢力及其分裂活動是台海和平穩定的最大現實威脅，兩岸同胞要高度警惕並堅決遏制。

陸委會表示，台灣近來所推動的政策及國會審查的各項法案，目的是透過推動改革，完善治理與深化民主；中國大陸以所謂「去中國化」或「台獨」指涉批判，是不瞭解民主制度的常態發展需要，並藉口對台施壓。台灣是民主自由、人權法治的社會，中國大陸片面曲解的激化言論與作為，無助於改善兩岸關係。

陸委會表示，兩岸關係的和平穩定發展，是雙方的共同責任，陸方不應一昧推諉自己責任或動輒軍事威嚇台灣，此與其口說「血濃於水、命運與共」南轅北轍。呼籲陸方應與台灣社會各界加強交流，瞭解民眾多元聲音，唯有透過溝通對話、化解分歧，並且停止升高對立挑釁的舉措，才不會一再誤判情勢。

陸委會再度重申，政府堅持維護國家主權尊嚴的兩岸政策立場沒有改變，並致力維繫台海和平穩定發展，這是台灣人民的最大共識，也受到國際社會的肯定。民調均顯示，8成以上的多數民眾支持維持現狀，並堅持2300萬台灣人民擁有未來的自由選擇權利，北京當局必須予以尊重。