組改7年仍卡關只好「認賠殺出」 再延2年至2020年

2017-12-08 16:46

〔記者曾韋禎／台北報導〕由於2010年拍板的行政院組織改造，仍有6個部會尚未完成立法；立法院院會今三讀通過「行政院功能業務與組織調整暫行條例第21條修正案」，第3次將過渡期延後至2020年1月底。

「行政院組織法」2010年修正通過，把原本37個機關，減少為29個，並自2012年啟動組織改造。但因經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環資部、內政部、陸委會等6部會的組織法尚未完成立法，原定於2014年底落日的「暫行條例」已經兩度延長，眼見將於明年1月底截止。無法如期完成組改的行政院只好再提案修法，延長2年。

民進黨立委李俊俋批評，當年馬政府推動組改是為了減少行政機關、精簡人員、提升效率，結果都沒做到，現在就只好認賠殺出，這是原先的規畫不清，讓政府面對應解決的問題，調整能力不足，速度也不夠，這是失敗的組改，花了7年時間只改掉4個部會名稱，難以交代。

民進黨立委葉宜津舉例，氣象局長期放在交通部，就像媳婦仔但也是資深媳婦仔，現在要硬塞到環資部，還是更可憐菜的鳥媳婦仔，應該歸給科技部；又如市區道路原本要從內政部改規交通部，行政院卻禁不起營建署的遊說，又還給內政部，毫無抗壓性可言。

人事總處人事長施能傑坦言，這是在收尾；剩下6個部會的大方向已經決定，就剩林務局業務的細部討論，希望能在明年送出草案。