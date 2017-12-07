非經常性薪資比重增加？ 林淑芬：連薪水都彈性了...

立委林淑芬，今（7）日稍早前在臉書針對勞工的工時與薪資貼出歷年資料，表示「不只是工時彈性化，連薪水都彈性了！」，呼籲資方應解決基本的問題。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-07 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍新北立委林淑芬，今（7）日稍早前在臉書針對勞工的工時與薪資貼出歷年資料，表示「不只是工時彈性化，連薪水都彈性了！」，呼籲資方應解決基本的問題，而不是靠增加「非經常性薪資」方式壓低本薪，讓勞工不得不賣命工作。

林淑芬在臉書上表示：「『非經常性薪資』包含加班費 、年終獎金、 績效獎金等等。根據行政院主計處統計，『非經常性薪資』占平均薪資比重逐年增加，顯示這10幾年來，經常性薪資成長幅度遠不如非經常性薪資。」

另出示政府統計資料，表示越來越多雇主選擇支付較低的底薪，額外再以「非經常性薪資」加班費、獎金等等……來控制勞工，透過加班來墊高薪水維持開銷。點出這才是真正的問題之所在。

最後表示，從薪資結構上來看，景氣的風險和經營的成本從資方身上轉到勞工身上。不只是從1996年開始，工時已經彈性化，連勞工連薪水都彈性化了。

立委林淑芬貼出經常性薪資、非經常性薪資增減比例圖。（圖擷自臉書）