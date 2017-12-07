419反年改施暴案 黃耀南、王裕文及周君英被訴

台北地檢署今依涉犯強制罪，起訴全國教育產業總工會理事長黃耀南（拿麥克風者）、台北企業總工會理事長王裕文（黃耀南右側）及成員周君英。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-12-07 11:22

〔記者謝君臨／台北報導〕「四一九」反年金改革群眾施暴事件，造成桃園市長鄭文燦肋骨骨折，立委徐永明、王定宇、銓敘部長周弘憲等人也無端遭到攻擊，台北地院8月判處彭克英、葉為國、邱建中拘役30至60天，台北地檢署今再依涉犯強制罪，起訴全國教育產業工會理事長黃耀南、台北企業總工會理事長王裕文及成員周君英。

此外，全國公務人員協會理事長李來希，在宣傳車上鼓動群眾「不要讓立委審法案」涉嫌妨害秩序，檢方認為罪嫌不足，予不起訴；另，反年改成員蔣志豪，被控砸三立電視台SNG車，涉嫌毀損，因與三立和解撤告獲不起訴。

據悉，黃耀南、王裕文、周君英於應訊時，對於客觀事實並不否認，但辯稱沒有強制罪犯意，只是想向官員陳情，但檢警勘查蒐證畫面，認定黃耀南、王裕文涉嫌在監察院前推擠立委王定宇，周君英則涉嫌於青島東路上，與彭克英等人共同衝撞銓敘部長周弘憲，均涉強制罪犯行，被檢方依法起訴。

立法院司法及法制委員會今年4月19日審查年金改革相關法案，場外卻發生多起群眾施暴事件，監督年金改革行動聯盟等團體成員一早就齊聚立法院周邊激烈抗爭，並阻撓欲前往立法院開會的多名立委與機關首長，包括鄭文燦等人遭到反年改人士包圍、推擠衝撞，多人掛彩。