獨家》救國團停電摸黑審章程 圍剿逼退白秀雄

救國團今日召開理監事會議討論修改章程事宜，由理事長白秀雄主持會議，但白秀雄所提的章程草案內容，不被救國團內部所接受，白則當場請辭離開。（資料照）

2017-12-06 18:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團今日召開理監事會議討論修改章程事宜，會中救國團理事長白秀雄慘遭救國團榮譽召集人李鍾桂的人馬圍剿逼退，開會過程中甚至一度停電，現場會議室一片漆黑，眾人停電「黑箱協調」後，白秀雄當場主動請辭走人。

據了解，救國團章程「主任當家」制度，違反人民團體法相關規定，內政部已二度發文要求改善，救國團今日召開理監事會議，會中由「改革派」理事長白秀雄主持會議，但他所提章程草案內容，不被救國團內部所接受。

與會人士透露，李鍾桂今日在會議上當場質疑白秀雄，不滿他日前向媒體揭露救國團內部事務，更指謫白秀雄對外披露她的決策過程。

據轉述，救國團不滿白秀雄研擬的章程草案內容，更反對將中國青年救國團改成「中華青年服務協會」，救國團當場嗆白，不會自己出去組社團。

因救國團長年是主任掌權，理事長權力遭架空，白秀雄上任數月連公文都看不到，救國團代表今在會議上藉此揶揄白秀雄，既然理事長都當得這麼辛苦，是不是乾脆休息。

知情人士指出，救國團更發動圍剿戰，一名救國團理事更當場質疑白秀雄說，為何對於涉及公安問題的公文遲不簽名批可，理事長是救國團負責人，如果不願意簽名，那就改由榮譽召集人推派的人選來代理批閱。

白秀雄當場回說，有哪個是我沒簽。救國團成員也回嗆，既然你這麼怕事，那就改由另一個人代理負責，那就不要處理。

與會人士指出，在會議召開過程中，突然發生大停電造成會議室一陣漆黑，但詭異的是同樓層其他辦公室竟有電，在停電過程中，救國團理事柴松林不斷與白秀雄私下交談溝通。

半個多小時復電有燈光後，救國團成員又開砲質疑，既然理事長做得這麼辛苦，之前又對外說無法推動團務要辭職，那就應兌現承諾。

據了解，今日會議尚未開完，在救國團眾人不斷圍剿下，白秀雄當場請辭離開，會議由代理主席繼續主持，最後同意可修改章程，放寬入團要五人推薦的限制，未來將改成二人推薦；在逼走白秀雄後，「主任當家」制也將改成理事長制度，但中國青年救國團名稱維持不變。