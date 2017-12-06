促轉過關恐遭改名 中正大學回應了..

促轉過關，國立中正大學將面臨改名的衝擊；校方表示，現階段沒有預設立場，將等待教育部進一步的政策指示再決定。（資料照，記者曾迺強攝）

2017-12-06 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨晚三讀通過「促進轉型正義條例」，對以「中正」或「介壽」為名的學校，將面臨改名的衝擊，創建28年的國立中正大學表示，現階段沒有預設立場，將等待教育部進一步的政策指示再決定。

根據《中央社》報導，立法院院會昨晚三讀通過「促進轉型正義條例」，全台各地多所保有「中正」之名的學校將面臨衝擊，教育部長潘文忠表示，將依法適度更名或移除威權象徵，後續將跟地方政府與各級學校研商；位於嘉義的中正大學恐有改名之虞，中正大學主任秘書吳明儒表示，全台不是只有這間「中正」，還有很多國中小也是，教育部應會擬出一套措施，校方「沒有預設立場」，等待教育部正式來函，再決定如何因應。

吳明儒強調，中正大學是國立學校，必須配合政策指示，但也指出校名畢竟用了28年，調整必須審慎，若將改名，校方會舉辦正式的公聽會，聆聽各界的建議。

立法院昨晚上通過「促進轉型正義條例」，其中第5條明確載明，「出現於公共建築或場所之紀念或緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之」，這也代表全台灣197條「中正路」和18所名為「中正」的學校，恐面臨改名。