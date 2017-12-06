疑促轉條例去蔣太過 綠委：權威象徵需漸進討論

2017-12-06 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會本週二（5）三讀通過促轉條例，外界預測以「中正」或「介壽」為名的學校將受改名衝擊，另擔心軍營中的許多蔣中正銅像、以及蔣被國軍視為「國民革命軍之父」的身分，也將成為法令的「轉型」對象。民進黨立委劉世芳對此解釋，轉型的目的是去除權威象徵，「中正」是否為權威象徵需要討論。

據《聯合新聞》報導，昨日立院三讀通過「促進轉型正義條例」，其中第5條載明，「出現於公共建築或場所之紀念或緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之」。外界推測，全台197條「中正路」和18所以「中正」為名的學校與軍事院校，可能面臨改名，也將移除校園與軍營內的蔣銅像。

民進黨立委劉世芳解釋，促轉條例的目的並非以清算和鬥爭製造衝突，而是促進和解；條例中「去除權威象徵」的主意目標是「中正紀念堂與桃園兩蔣陵寢」，不是針對以「中正」為名的各機關或公共設施，也不會要求移除軍中蔣銅像，或將軍事院校改名。

劉世芳並說明，「也有人的名字就叫中正」，而以「中正」命名的道路等公共設施，是否為權威象徵，需要一步步討論。劉世芳指出，促轉條例也要求以歷史與文化促進理解，並在此原則下保留權威遺跡，如景美人權園區即為一例。