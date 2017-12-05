促轉條例通過 國民黨批清算「不排除釋憲」

2017-12-05 22:05

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過促進轉型正義條例，國民黨對此感到非常遺憾，並對於這樣不合理、不正義的促轉條例，不排除申請釋憲，凸顯民進黨通過的促轉條例的荒謬。

針對今日通過的促轉條例，國民黨發言人洪孟楷表示，國民黨感到非常遺憾，國民黨中央也發出三點聲明。

國民黨表示，本次促轉條例審查，執政黨挾立院多數暴力通過狹隘的促轉條例，自我設限的正義、不是真正的正義！而如同「黨產條例」一般僅限縮時間在民國34年到81年的「促轉條例」分明是針對國民黨而來，國民黨真的要問，轉移執政無能的焦點，民進黨到底還有沒有心執政？

國民黨強調，此次增設促轉條例，有違法違憲之虞，促轉會包含行政權及司法權，是否違憲擴權？而促轉會設置於行政院下，則更破壞五權分立的憲法精神，總總顯示，將來的促轉會，將極可能變成行政院的小東廠，更會令執政黨的手伸入司法檢調之處，後果不堪設想。

國民黨認為，本次修法，國民黨黨中央與黨團委員充分溝通，並且有一致共識。而國民黨黨團負責任的提出版本，涵蓋日據時代等不同族群的損傷的恢復正義卻不被採納，難道那些為台灣付出的人民不值得正義？這些都是執政黨需要面對和回答的！

國民黨表示，國民黨除了將訴諸媒體及民眾，告知這樣不合理和不正義的促轉條例外，更不排除窮極一切方式，包括申請釋憲等，就是要凸顯民進黨通過的促轉條例有多麽荒謬！而這種清算式的條例，對台灣來說是大開民主倒車，如果只是把目標放在消滅在野黨，就無人可以監督，那就小看了台灣人民的智慧，而修惡法的執政黨一定會自食惡果！