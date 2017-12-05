立院三讀 行政院設促轉會處理轉型正義

2017-12-05 21:46

〔中央社〕立法院院會今天三讀通過促進轉型正義條例，由行政院下設促進轉型正義委員會，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，並於提出完整調查報告後解散。

為促進轉型正義，落實自由民主憲政秩序，民主進步黨立法院黨團提出促轉條例草案，全案經朝野立法院黨團多次協商，都未獲共識，院會上午開始以表決方式處理。

條例明定，行政院下設促進轉型正義委員會，為二級獨立機關，促轉會置委員9人，由行政院長提名、立法院同意後任命。行政院長為提名時，應指定1人為主任委員，1人為副主委，主委、副主委及其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。全體委員中，同一政黨人數不得超過3人；同一性別人數不得少於3人。

條例明定，促轉會有5大任務，分別是開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產處理及運用；其他轉型正義事項。

條例定義「威權統治時期」指民國34年8月15日起到81年11月6日止；「政治檔案」指由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構保管，於威權統治時期，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關檔案或各類紀錄及文件；已裁撤機關檔案也適用。

三讀通過條文規定，促轉會應主動調查真相，撰寫調查報告，規劃人事清查處置及相關救濟程序。

促轉會應於2年內就五大任務，以書面向行政院長提出含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內的任務總結報告，有制定或修正法律及命令必要者，同時提出相關草案。

如果促轉會2年內未能完成，得報請行政院長延長，每次以1年為限。促轉會完成任務後解散，由行政院長公布任務總結報告。

條例明定，為確立自由民主憲政秩序，否定威權統治合法性及記取侵害人權事件歷史教訓，出現於公共建築或場所紀念或緬懷威權統治者的象徵，應移除、改名或以其他方式處置。

此外，威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件的發生地應保存或重建，並規劃為歷史遺址。