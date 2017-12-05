促轉條例三讀 緬懷威權統治者象徵應移除、改名

立法院院長蘇嘉全（右）5日敲下議事槌，宣布促進轉型正義條例草案三讀通過。（記者朱沛雄攝）

2017-12-05 21:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為了還原威權統治時期違反自由民主憲政秩序之不法行為與結果，立法院今天晚間三讀通過促進轉型正義條例，未來將會設置一隸屬於行政院的促進轉型正義委員會（促轉會），為二級獨立機關，推動事項包括開放政治檔案、清除威權象徵、保存不義遺址、平復司法不法、不當黨產之處理和其他轉型正義事項。

促轉條例經過多次朝野協商，終於在今天晚間三讀通過。上午也發生衝突，國民黨原住民立委鄭天財發言時質疑，促轉不包含原住民就是不正義；民進黨立委吳秉叡則在台下嗆聲，以前國民黨執政，沒提「原民轉型條例」？引發鄭天財不滿，隨手抓起保溫瓶，怒砸發言台，是三讀過程中的小插曲。

蔣家後代、國民黨立委蔣萬安支持轉型正義，但他也認為，民進黨版有針對性、清算式的條文，讓促進和諧法案變調，也嚴重違反權力分立的憲法原則。民進黨團總召柯建銘表示，戰後已經有一百多個國家完成轉型正義，台灣的二二八和白色恐怖，死了多少人卻還沒人知道，也看不到加害者。

最後，全案於晚間三讀通過，條文規定，威權統治時期（民國34年8月15日至81年11月6日）違反自由民主憲政秩序而蒐集，製作或建立之政治檔案相關資料，應予徵集、彙整、保存。區別類型開放應用。

出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名或以其他方式處理。侵害人權事件發生地應保存或規劃為歷史遺址。

威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件，應予重新調查，不適用國家安全法第九條規定，藉以平復司法不法、彰顯司法正義、導正法治及人權教育，並促進社會合解。

在平復司法不法部分，得以識別加害者並追究其責任、回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害，及還原並公布司法不法事件之歷史真相等方式為之。

若是有依照二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償等條例而獲得賠償者，或是經過促轉會認定的案件，有罪判決和處分視為撤銷並公告。若不服促轉會，得以向高等法院及其分院設立之專庭提起上訴。

依本條例規定接受調查之有關機關、團體、事業或有關人員，無正當理由不得規避、拒絕或妨礙調查。違反者處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，應通報促轉會，經促轉會審定者，應命移歸為國家檔案。拒絕者處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

明知為由政府機關、政黨、附隨組織或黨營機構所保管之政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿之方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。

本條例自公布日施行。