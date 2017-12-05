勞基法修法爭議 蔡英文：會負起最後的責任

蔡英文指出，這段時間以來，台灣社會對於勞基法修正案有許多寶貴的意見和批評，強調這些意見行政部門、民進黨黨團，或者是總統本人都「虛心接受。」（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-05 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法「一例一休」修法引發爭議，總統蔡英文終於發表回應，蔡英文指出，這段時間以來，台灣社會對於勞基法修正案有許多寶貴的意見和批評，強調這些意見行政部門、民進黨黨團，或者是總統本人都「虛心接受。」

針對勞基法「一例一休」修法所引發的紛紛擾擾，總統蔡英文今天在臉書表示：「我們有責任讓國家繼續向前運轉，而不是拖延。」蔡英文指出，國會這個會期的挑戰有很多，除了勞基法修正案外，今天正在進行審議的「促進轉型正義條例」草案，以及其他許多的優先法案，都是社會所期待儘速通過的改革法案。

蔡英文力挺賴清德內閣，感謝他們的努力：「這段時間，行政院賴院長率領的行政團隊，以及民進黨立院黨團的委員都非常努力。」同時也對於這些政策作，「所有政務的推動，我會與賴院長及執政團隊共同承擔。而我作為總統和黨主席，會負起最後的責任。」打破外傳府院就修法立場不一致傳聞。

至於黨內立委對於修法立場不一致的情形，蔡英文強調：「民進黨是一個民主政黨，整個執政團隊本來就會有許多不同意見和想法。但是，在經過民主討論後，全黨能夠在彼此說服和尊重的前提下，團結一致，共同承擔執政的責任，這才是負責任的政黨。」