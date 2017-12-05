吳秉叡一句「第一年當立委嗎？」 藍委發火怒砸保溫瓶

鄭天財（右）不滿吳秉叡言論，發怒丟擲保溫瓶。（記者黃耀徵攝）

2017-12-05 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今日處理「促進轉型正義條例」草案，藍委鄭天財在發言時強調，蔡英文政府的「促轉條例」不包含原住民，這就是不正義，鄭下台後被綠委吳秉叡嗆一句：「你第一年當立委嗎？」鄭天財因此不滿，拿起保溫瓶砸向發言台，引發一場混亂。

當時藍委賴士葆質疑，草案規定促轉調查人員竟然能行使司法權，讓促轉人員「兼檢察官、法官，還兼上帝」，綠委柯建銘則認為賴士葆稱「促轉條例」是東廠的心態，賴的說法是國民黨之悲哀。

輪到鄭天財發言時，鄭強調蔡英文有不少原民政策，「促轉條例」卻不包含原住民，這樣就是不正義，不過鄭天財發言完畢下台後，吳秉叡反嗆鄭天財：「你第一年當立委嗎？當了那麼多年立委，以前國民黨執政，沒提『原民轉型條例』？」鄭天財聽聞吳秉叡說法後當場發怒，抓起保溫瓶，先怒砸發言台，再往吳秉叡方向及議場側門各砸一個保溫瓶，朝野立委引發口角。

事後鄭天財先上台對砸保溫瓶表達歉意，院長蘇嘉全則強調，委員在院會要相互尊重，發言時絕對不要干擾，但保溫瓶是鋼製的，丟到人會受傷，縱使有道歉也不能亂丟。最後鄭天財和吳秉叡則在柯建銘等人協調下握手和解。