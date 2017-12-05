勞基法修法 被爆總統府民調：民進黨年輕人支持率大崩盤

少數抗議修法民眾凌晨聚集到凱達格蘭大道（記者林正堃攝）

2017-12-05 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修法初審過關，但立法院外勞團連夜抗爭，而據網媒報導，這份惹議的修法版本，竟爆讓民進黨年輕人支持率低於國民黨，讓總統府吃驚。

《上報》報導，送立法院的勞基法修法版本，包括鬆綁「七休一」和「輪班間隔不得低於11小時改為可縮為8小時」等，都是賴揆自行加碼版，與蔡總統想要的版本不同，而在11月30日由總統府所做的民調顯示，政院版《勞基法》修正案讓執政的民進黨年輕人支持度大流失，甚至比國民黨還低，勉強維持住2位數支持度，這個數字震驚府院，在當天下午的緊急會之後，政院版修法版本中，增設2道把關關卡，以求止血。

報導指出，總統府的這份民調是在政院提出勞基法修正案後，搜集「社會各階層人士反應」而來，據調查，「年齡層在20到29歲間的年輕學生支持度現在竟然比國民黨還低，形同大崩盤」，從中發現，政院加碼版條文引發過勞疑慮，串連社運團體，進而讓年輕族群對執政民進黨產生強烈反感，留下剝削勞工的極負面形象。

即使府方已出手踩煞車，政院也配合微調，「但網路上年輕族群依然罵聲不斷，能否止血恐怕仍是未定之數」。