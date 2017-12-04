中市原住民預算不如高雄？中市府：中央補助款少

2017-12-04 19:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市原住民議員朱元宏今天在總質詢時拿出數字指出，台中市與高雄市總人口數及原住民人口數差不多，原住民預算卻遠不及高雄市，以107年預算來看，台中市原民會預算5億3900多萬元，高雄市原民會7億1100多萬元，請市長林佳龍多重視原住民。

朱元宏指出，台中市總人口數和高雄市相當，而台中市原住民有3萬3000多人，高雄市原住民3萬4000多人，也差不多；至於原民會編制，台中市35人，高雄市32人；再以預算來看，台中市明年是5億3900多萬元，高雄市卻達7億1100多萬元，台中市比高雄市少了1億7100多萬元。

朱元宏也說，若扣除人事費、機關基本維持費用、補助費用等，台中市原民會可支配業務費僅剩6000多萬元，高雄市則為4億多元，兩者相差7.6倍。

他表示，市長林佳龍推動「和平專案」，關心和平區建設，但和平區原住民人口僅佔全市13％，其他28區佔87％，所以「和平專案」不等於照顧原住民。他也舉出12件原住民急難救助金延遲發放案件，請市府檢討問題出在哪裡，也請市府從各方面多照顧原住民。

對此，林佳龍表示，107年高雄市原民會預算有2.76億元是中央補助款，而台中市補助款僅有8600萬元，因此若僅計算地方政府編列的預算，台中市預算並未少於高雄市，未來也會逐年增加；另外，市府也將召集會議，請各局處集中資源，做重點突破，讓大家更有感。

林佳龍也表示，原住民急難救助金延遲發放一事非同小可，他將了解原因，如果確有行政疏失，一定嚴厲懲處，絕不寬貸。