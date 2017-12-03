獨家》8.76億元確定 新竹市爭取前瞻這項單筆拿最多

新竹市立棒球場獲中央前瞻計劃核定8.76億元，不僅是教育部體育署第一個獲前瞻核定的案子，也是竹市前瞻計劃項目中獲核定的單項最高一筆經費，只要經市議會通過墊付案，就可進行統包工程招標作業。（記者洪美秀攝）

2017-12-03 20:37

［記者洪美秀／新竹報導］使用超過41年的新竹市立棒球場經市府爭取行政院前瞻基礎建設計畫，確定獲中央核定8.76億元經費，不僅是教育部體育署第一個獲核定的前瞻計畫案，也是市府爭取前瞻計畫，目前獲核定最高單筆經費，市府已將此墊付案送市議會審議，只要議會通過，就可執行相關統包招標作業，期許讓棒球場重生，提供更棒的觀賽及比賽場地。

新竹市府教育處體健科表示，中央核定的8.76億元經費中，7成由中央補助、約6.135億元，3成由地方自籌、約2.6億元，市府將以停管基金支應自籌部分，已將此墊付案送市議會臨時會審議，若議會通過，就會進行統包招標作業，包括執行設計、拆除舊球場及新建工程，如果順利，期許能在明年底完成棒球場新建工程。

新竹市立棒球場1976年啟用，因球場老舊且建物破舊不堪、耐震係數不足，加上場地不平整及廁所、球員休息室、球場燈柱規劃設置不佳等問題，球迷、球員詬病多年，甚至有職棒球員提出相關建議。

新竹市府教育處去年9月啟動市立棒球場新建工程計畫，並獲教育部核定1650萬元進行可行性評估和綜合規劃，近日已獲得中央佳音回覆，獲核定8.76億元經費進行棒球場的新建，不僅是教育部體育署獲行政院前瞻計畫第一筆經費，更是市府爭取前瞻經費最高的單筆經費，市府強調，有信心讓市立棒球場改造為高水準的賽事場地。

市長林智堅表示，市立棒球場新建工程會拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並整修外野觀眾席，且會規劃設置完善的球員空間，像休息室、復健室、牛棚練習區等，提供職業級比賽環境，並設置商業空間服務球迷。

而新建工程會一併設置地下停車場，規劃300個以上汽車停車位，並視情況轉換為約2000個機車格，加上民富立體停車場240個停車位與周遭車位、配合交通動線，將維持球賽期間的交通順暢。

市府教育處表示，市立棒球場觀眾席位有1萬席，曾創下平均觀眾人數7143人紀錄，在平日賽事中也佔竹市所有球場的第2名，今年4月初總統蔡英文曾獲邀到棒球場了解現況，允諾只要棒球場新建完成，會與球迷一起開球見證耳目一新的棒球場。