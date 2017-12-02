黃國昌罷免案 支持、反對兩派人馬汐止互別苗頭

2017-12-02 17:19

〔記者林欣漢／新北報導〕政治團體「安定力量」提案罷免立委黃國昌，將於本月16日投票，安定力量今天號召上千人在新北市汐止等地區宣傳，黃國昌支持者下午也沿路發傳單「反罷免」，雙方互別苗頭，但未正面拚搏。

安定力量提案罷免黃國昌，將於12月16日投票，投票人數25萬5000餘人，若有逾6萬2798票同意罷免，且票數多於不同意罷免的票數，即通過罷免案；12月6日將辦理台灣選舉史上，首次公辦電視罷免說明會。

上午安定力量在汐止等地區挨家挨戶宣傳罷免，包括安定力量主席孫繼正、反年金改革團體八百壯士副指揮官吳斯懷等人都率隊參加，眾人冒雨、兵分多路高喊罷免口號，但聲音過大也引發怨言，有網友在臉書社群上大罵超反感、擾民，吵死人了！也有網友說，是最佳的公民道德教育，從小教育孩子如何罷免不適任立委。

孫繼正說，罷免不適任、不關心選民福祉的政客，從罷免黃國昌開始，讓這次的罷免活動，成為別的選區的民主典範，呼籲民眾站出來，「將會是台灣民主的一大步。」

支持黃國昌的群眾，則於下午到汐止金龍市場等地自發性掃街、發傳單「反罷免」，不少攤商都表示支持，要支持罷免者「別再亂了」，民眾黃健華說，做事的不該被埋沒；民眾林沛洋也說，不要再讓明燈被陰風吹熄了。

時代力量新北黨部執行長陳志明強調，安定力量的罷免理由，迄今沒有一項指控符合事實，呼籲更多朋友加入，更重要的是12月16日一定要站出來投票，用不同意罷免來戰勝孫繼正等人的惡意謊言。