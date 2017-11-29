中國解放軍機殲11B 進駐永興島

新浪網今天轉載「央視」的報導，證實中國解放軍空軍戰機殲11B已進駐西沙群島東端的永興島。（圖擷取自新浪網）

2017-11-29 14:06

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國官媒「央視」新聞報導證實，中國解放軍空軍戰機殲11B已進駐西沙群島東端的永興島。

新浪網今天轉載「央視」的報導指出，中國空軍航空兵某部機動近日到千里之外的陌生海域，展開空戰訓練，適應深海環境，錘煉提升部隊遠海作戰能力。數架國產殲-11B戰機從南部某軍用機場梯次起飛，完成戰術編組後，直奔海洋深處展開空戰對抗。永興島恒溫密封機庫首次曝光。

事實上，去年2月，美國「福斯新聞」引述兩位匿名美國官員說，美國情報機構發現，中國殲-11和殲轟-7戰機在西沙爭議島礁永興島出現，此舉有可能進一步提升區域緊張勢態。美國太平洋艦隊發言人詹姆斯上校當時證實有關報道，但他表示，美方注意到中方戰機此前也在永興島出現過。其中一名美國官員表示，中方戰機的數量是個位數，「少於10架」。

雖然中國當時並未正面回應，央視在日前的報導首次播放了「解放軍空軍殲11B戰機進駐永興島恒溫密封機庫」的畫面，已證實中國軍機大舉進駐，永興島將以作為解放軍戰機巡邏南海時的中轉基地，大大延長在南海上空的巡航時間，提高對南海的控制能力，將影響南海區域情勢的緊張。