協商國、親立委協商公投法消失 黃國昌爆氣

2017-11-28 14:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕公投法今天中午在立法院進行協商，不過國民黨、親民黨立委卻都未出席，或簽到後就離開。時代力量立委黃國昌不滿發言說，「這不是浪費大家時間嗎？國民黨、親民黨他們不簽字也不參與討論，到底要來協商什麼？」最後全案送院會處理。

民進黨執政後，多次把公投法列入優先法案中，促修公投法的「人民作主基金會」在本月23日才剛結束在民進黨中央黨部前的禁食，籲請蔡總統運用政治影響力，促請立法院儘速通過「公投法修正案」。民進黨前主席、基金會創辦人林義雄雖未現身，不過仍造成民進黨一定程度壓力。

人民作主基金會在今年5月時也曾經發起類似行動，林義雄當時在最後一天現身，時任民進黨副秘書長的行政院秘書長卓榮泰在今年5月探視林義雄後表示，一定要以今年年底當作努力的目標；不過到了11月，卓榮泰則說，「公投法如果不是年底通過，就是臨時會會通過。」

公投法在今年4月21日也曾經由時代力量召集黨團協商，結果親民黨團、民進黨團缺席協商不成，國民黨出席但與時力互嗆，今天由民進黨立委趙天麟召集協商，結果國民黨與親民黨缺席，僅有國民黨立委黃昭順和親民黨立委陳怡潔簽到但隨即離開，引發黃國昌不滿。

立法院議事人員解釋，即使國、親都有人出席，最後還是有不簽署協商結論的權利。

會議主席趙天麟受訪表示，今天雖然協商沒有結論，但仍有意義，因為先前立法院長蘇嘉全裁示說，至少要有一次協商才可以在院會做處理，所以今天開會本身的意義就是「啟動協商」，主戰場還是在院會，由蘇院長召集協商，那次協商就會是公投法關鍵，協商若沒有結論，最後就是進行表決。

卓榮泰會後受訪表示，公投法修法是社會上很多人的期待，希望蘇嘉全院長未來可以召集做了解，了解林義雄前主席的意見，這也是大家的期待，希望可以透過立法院程序完成公投法修法。

至於公投法第二條排除「憲法」規範事項，卓榮泰說，憲法複決本來就要經過公民複決，不需要這邊再提出，公投法目前條文都已經經過立法院委員會討論，行政院不宜表示意見。

卓榮泰曾說過希望在「年底」，後來又說若年底不成，可能要在立法院臨時會通過，卓榮泰今天被問到公投法三讀的時間點時僅說，「希望儘快」。