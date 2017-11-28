慶富還款保證未展延 國軍最快12/8啟動解約

海軍計畫處長陳道興少將稍早在國防部記者會表示，國防部督察、法務與律師團今日上午已到第一銀行高雄分行，辦理該款項沒收作業，後續也要求慶富10天後、12月8日之前，依合約補足這筆款項，並追上工事落後情形，不然國軍就提出解約程序。（記者朱沛雄攝）

2017-11-28 11:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕由第一銀行等聯貸銀行擔保的慶富第三期第一筆還款保證金共7.2億元，今日正式到期，海軍計畫處長陳道興少將稍早在國防部記者會表示，國防部督察、法務與律師團今日上午已到第一銀行高雄分行，辦理該款項沒收作業，後續也要求慶富10天後、12月8日之前，依合約補足這筆款項，並追上工事落後情形，不然國軍就提出解約程序。

慶富的還款保證金，由第一銀行作保，由於一銀表明不為慶富展延還款期限，國防部因此先行向慶富沒入第一筆保證金，慶富則須在12月8日前，將該款項補給一銀。

至於如解約後處置方式，據了解，國防部後續有重新「重新建案」、「重新招商」等2大方案可執行，陳道興表示，國防部對於相關方案，都會做可行性評估與考量。但對於往後可能面臨的調解、訴訟策略，國防部不便說明。

由於慶富和義大利廠商Intermarine、美商洛馬組成團隊獲得標案，上述2廠取得輸出許可後，才得以將船殼、戰系技術移轉我方。不過，陳道興表示，由於此案輸出許可對象都是慶富，縱使其他船廠承接，都須重新辦理。

國防部曾評估，針對獵雷艦案有4大因應措施，包括慶富持續履約、其他船廠承接、解約與撤案。不過，隨著案情發展，「慶富繼續履約」已幾乎不可能執行。陳道興也說，以現階段而言，「其他船廠承接」、「解約」等案2方案都可視為「重新招標」。

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