李明哲判5年未獲緩刑 何時釋放回台仍未知

2017-11-28 10:40

〔記者鍾麗華／綜合報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」，今天上午在岳陽中級人民法院宣判，判處有期徒刑5年，李明哲當庭表示，不上訴。不過，宣判時並未說明是否緩刑，因此李明哲何時能回台仍未知。宣判時，李明哲的妻子李凈瑜在法庭內旁聽，神情嚴肅。

根據中國刑法規定，組織、策劃、實施顛覆國家政權、推翻社會主義制度的，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；對積極參加的，處3年以上、10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

台灣智庫諮詢委員董立文昨受訪時表示，即使是重判，後續執行仍可用緩刑、保外就醫等方式從輕處理，若輕判也可能「從頭關到尾」，採取較重的執行方式。因此還要觀察中國後續如何執行。

湖南岳陽市中級人民法院今天上午9點15分開庭宣判，過程不到20分鐘。為防止意外出現，一早當地警方在法院門前放置拒馬，設置交通管制區，禁止閒雜人等靠近法院附近。而昨天也已嚴禁媒體在大門拍照。

前往旁聽宣判的李凈瑜及陪同人員包括前立委王麗萍、前民進黨主席施明德之女施笳，不過，王麗萍遭遭中方以台胞證遭註銷，強制前送出境，隨後搭乘前往香港的班機，今天凌晨已飛回台灣。