日本文化中心啟用 2萬藏書供借閱盼強化交流

日本文化中心今啟用，左起為文化部政次丁曉菁、前司法院院長賴浩敏、日台交協代表沼田幹夫與台日協會長邱義仁。（記者呂伊萱攝）

2017-11-27 15:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕為強化日本與台灣的文化交流，日本台灣交流協會設立之「日本文化中心」今天正式啟用，設有文化廳、旅遊諮詢處與擁有兩萬藏書的圖書室，和位在東京的「台灣文化中心」成為對口。日台交協駐台代表沼田幹夫說，日本與台灣之間擁有堅定的信賴關係，是相互連結的特別夥伴，相信在經濟與文化的擴大交流之下，將加深互相的親善友好關係。

第42屆日台經濟貿易會議上週於東京舉行，會後雙方簽署「文化交流合作瞭解備忘錄」，盼全面強化台日活動的相互協助、理解與親善友好關係。延續此備忘錄的目標，日台交協今天下午辦理「日本文化中心」啟用儀式，外交部主秘蔡明耀、文化部政次丁曉菁、台灣日本交流協會會長邱義仁、司法院前院長賴浩敏與台灣日本人會理事長坂本雅生等人出席儀式。

沼田幹夫致詞時說，東京與台北雙雙設立文化中心，今後以文化交流中心為主的交流活動也將積極展開。日本文化中心由文化廳、圖書室、研討室與日本旅遊諮詢處等部分組成。文化中心圖書室收藏了兩萬冊日文書，也有電影DVD，免費供民眾閱覽及觀賞。

沼田幹夫說，這裡是台灣朋友可以舒適接觸日本文化資訊與魅力的場所，未來也預定舉辦日本文化講座等活動。沼田強調，日本與台灣擁有堅定信賴關係，是相互連結的特別夥伴，相信在經濟與文化交流領域的擴大交流之下，將加深互相理解與親善友好關係。

台灣日本關係協會會長邱義仁則說，日本極具文化特色，值得各方探討與關注；而台灣在本地文化基礎之上，過去幾十年也吸納許多中華文化的元素，造就台灣獨特的文化素材，相信這兩個文化的交會將帶來精彩成果。邱義仁舉例說，近日在新竹縣新埔鎮即將落成的王禪老祖鬼谷子廟，就是日本知名建築師隈研吾設計，與台灣協力的產物，相信在未來也會不斷出現這樣的合作。

文化部政次丁曉菁也出席開幕活動，提及今年台灣金鼎獎中的最佳雜誌《秋刀魚》，主軸就是發現日本生活、藝術、設計、歷史與文化等各面向，反映台灣這一世代對於日本文化的興趣。而除了民間深厚交流，文化部也致力於與日本建立夥伴關係，諸如東京電影節、國際電視展、鐵道遺產、美術館與大學等，都是重要的合作夥伴。

賴浩敏受邀為「日本文化中心」演講，在演講中分享他留學日本的心得，賴浩敏當年考取日本文部省獎學金，他說，前往日本留學，對他的人生有重大影響，確立人生方向與價值觀，沒有獎學金就沒有今天的他，對此他非常感激。賴所創立的萬國法律事務所也受到日系企業的青睞，希望繼續回饋社會，並盼未來台日關係能夠繼續提升。

日本文化中心圖書室提供日本報紙、雜誌，以及日語學習相關書籍、日本各大學簡介，並提供可外借的日文小說、散文、繪本等書籍，如日本知名推理小說作家東野圭吾、宮部美幸等作品日文版皆有館藏；28日起民眾可憑身分證明文件免費申辦借閱證，一次最多可借五本書，最長借閱一個月。

日本旅遊諮詢處提供日本旅遊相關諮詢，並備有日本主要城市的觀光情報供索取；對於介紹日本文化的非營利活動，交流協會也免費出借茶道器具、浴衣等各式文化物品。