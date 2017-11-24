參選埔鹽鄉長？ 前民政課長陳東松：還在考慮

2017-11-24 20:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉太平橋造型別緻，曾是埔鹽鄉公所舉辦活動的好場地，可惜橋墩地基下限，橋面岌岌可危，地方喊修橋多年，卻毫無進展，埔鹽鄉公所前民政課長陳東松即時引介嘉義市嘉邑行善團前來修繕，順利解決經費短缺問題，此舉也讓地方暗指，這是陳東松重返角逐埔鹽鄉長的第一步，對此，陳東松說，一切以鄉親利益為優先，參選還在考慮。

55歲的陳東松曾任埔鹽鄉公所民政課長，16年前與當時的埔鹽鄉公所主祕陳慶煌一起角逐埔鹽鄉長。鄉民當時說，兩人才情可謂一時瑜亮，最終陳慶煌以3％些微票數險勝，陳東松隨後陸續擔任溪湖鎮公所主祕、雲林縣政府城觀處處長及現任麥寮鄉公所主祕。

陳東松對改造社區營造有一套，對地方也有深厚感情，陳東松說，去年在新聞看到太平橋封橋抗爭，心中一直在找機會如何讓這座橋重生，畢竟這座橋是居民重要便道，也有許多辦活動的回憶，拆掉著實可惜。麥寮鄉公所主祕期間認識嘉邑行善團，他抱持姑且一試想法提議重建，想不到對方爽快答應。

太平橋今天舉行重建盛大的動土典禮，並改名為仁鼎橋，吸引數百名鄉親到場觀禮，陳東松說，仁字為嘉邑行善團習慣造橋命名，鼎則取當地舊名「朴鼎金」，作為紀念，希望這座橋以新風貌重新為人民服務。

記者問，是否有意重返埔鹽，重新為人民服務？陳東松說，還在考慮，只要能為鄉民著想，都會盡力。雖未表態，但現場聚集支持人氣，似乎有影。