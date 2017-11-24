再談照服員 賴揆：付出遠比薪水能夠支應的價值

2017-11-24 16:31

〔記者黃明堂／台東報導〕行政院長賴清德今天出席「1966長照服務專線開通記者會」，勉勵照服員要「功德台灣」，引發議論。今天下午賴揆到台東縣政府出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，會前特別親說分明。

賴清德說，早上致詞時沒有把話說清楚，造成誤解，其實，照服員的薪水行政院一直非常重視，不管是3萬2000元或是3萬7000元，其實比過去還要高。他相信，很多人在自己的工作崗位上，其實都付出了遠比薪水能夠支應的價值，做功德這樣的說法，請大家能夠了解整個來龍去脈，他講這話的深意，並不要任令整個薪資的惡化不去改善，然後只用一個道德的喊話，要求大家做功德，絕對不是這樣子。

賴揆強調：「我們從來沒有要求第一線的照服員以做功德來取代應該給予合理的薪水，從來都不是這樣的，我想先後次序我們必須講清楚」。

賴清德說，心理學有個「昇華」的機制，每一個人碰到困難和壓力時，心裡會產生一個機制，就是昇華。

賴清德提到，在台南震災時，台灣人非常善良，也非常願意做善事，所以我們的地震，第一時間來了成千上萬個警消、義消及救助人員到台南，甚至沒有回家，直接來到現場，吃的、住的、用的都是公益團體提供，都不是台南市政府直接提供給這些成千上萬的警義消。當我們開放捐款的時候，短短一個星期就超過40幾萬筆捐款，金額也超過40億。

他說，台南市這麼大的衝擊，感受到台灣社會出錢、出力，所以他深刻感受台灣是一個功德的台灣，功德的社會。