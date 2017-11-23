程序有疑義！國民黨搶救遭凍結資金 法官裁示「候核辦」

2017-11-23 18:22

〔記者吳政峰／台北報導〕不當黨產處理委員會去年懷疑國民黨隱匿財產，凍結財產逾8億元，國民黨不滿，主張這些錢是用來支付黨工薪水及勞健保，屬不應被禁止處分的「法定義務」資金，提告要求解禁，台北高等行政法院法官23日認為，國民黨提告前走的救濟程序究竟正不正確，黨產條例並未明確規範，當庭裁示「候核辦」，待合議庭討論後再決定是否進入實體審理。

黨產條例去年8月31日正式施行，國民黨提前一天兌現了一張5200萬元的台銀支票，用來支付黨務運作，但此舉被黨產會認定有隱匿財產及脫產可能，9月20日作出凍結國民黨名下9張共4億6800萬元台銀支票及永豐金帳戶3億6000餘萬元的保全處分。

國民黨當時以財產凍結恐造成難以回復的損害，提告聲請「停止強制執行」，11月4日勝訴，扳回一城；但黨產會不甘示弱，3日後用黨產條例第9條第4項，再次對國民黨作出禁止處分財產的決定。

國民黨不服，主張這些錢都是支付黨工薪水的必要性支出，符合黨產條例第9條第1項第1款的「履行法定義務」除外但書，不應被禁止，依第9條第6項向黨產會提出「複查」。

訴願？複查？ 行政救濟程序先釐清

但黨產會認為處分是依照第9條第4項作成，救濟程序應循「訴願」，而非「複查」，於是將全案移請行政院訴願審議委員，但訴願會認為國民黨是以「複查」提出救濟，不適訴願會的處理範疇，又丟回黨產會，黨產會審理後，認定國民黨不應使用「複查」救濟，程序錯誤，予以駁回。

國民黨不服，7月底向台北高等行政法院提告，再次主張被凍結的資金都是用以支付黨工薪水，屬「履行法定義務」的錢，不應被黨產會禁止處分，要求撤銷處分。

法官認為，國民黨應走完正確的行政救濟程序，到了行政法院才能進行實體審理，但國民黨之前走的是「複查」，黨產會卻認為應要「訴願」，程序上已有疑義，因此得先釐清究竟哪一種途徑才是對的，才能審理，否則兩造間之後的不少案子也可能遇到類似的程序爭議點。

法官翻閱黨產條例相關資料，立法緣由最後僅寫道「黨團協商」，卻沒明確的立法意旨，法官認為立法意旨攸關判決結果，為避免程序問題影響訴訟正確性，23日強調合議庭將審慎討論，再決定是否進入實體審理，全案「候核辦」。