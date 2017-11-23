網友批勞基法修法「倒退100年」 林靜儀狠打臉！

立委林靜儀因擔任衛環委員會「勞基法修正草案」審查會的主席，受到部分網友質疑「勞基法」倒退100年。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-23 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨不分區立委林靜儀，因擔任衛環委員會審查「勞基法修正草案」的主席，受到部分網友質疑「勞基法修正草案」倒退100年，林靜儀今日在臉書PO文解釋，「勞基法」永遠都無法達到大家可以認同的進步，「但是有倒退100年嗎？」

林靜儀在臉書上寫道，她去年在修法過程被團體罵得半死，所有衛環委員的照片都被放在街頭罵，修法之後她當然以一個「進步修法」的態度，與大家認為的很多「資方」辯論了非常多次，林靜儀也嗆他們「你就多請人啊！」、「你就多給錢啊！」但他們解釋工作很難找人，而他們的產業形態又多麼有變動性。讓林靜儀更訝異的是，各種沒想像過的不同職種勞工，向她表示，「妳知道你們的修法造成我們多少困擾嗎？」

關於被網友質疑「勞基法倒退100年」的說法，林靜怡指出，每週工時40小時、每月加班最高46小時，3個月內調整有2個月可調最高54小時，但依然維持3個月138小時（138÷3=46）。每天工時8小時，最多只能再加班4小時，加班必須加給平均1.5倍薪資或補休。林靜怡說，「100年前，應該不是如此。」