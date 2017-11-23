阿扁看好柯P未來更上層樓？傳勸「沈住氣」

台北市長柯文哲。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-23 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文日前在媒體上指前總統陳水扁「裝病」，引發扁系眾怒，惹來軒然大波，事隔一個多月後，柯文哲派出副市長陳景峻南下會阿扁，正式道歉，但是，據報導，陳水扁雖然接受道歉，還是不免抱怨「中間拖得有點久」，但陳水扁似乎看好柯p「未來可能會更上層樓，更應該要大器並沈住氣」。

《上報》報導，陳景峻昨天下午銜命見扁，兩人約談了2小時，表示柯文哲在11月13日於市議會上的正式道歉，是為了配合市議員江志銘的質詢時間，才使得道歉晚到，又為安撫扁系眾怒及阿扁情緒，再由陳景峻會扁道歉。

據報導，陳景峻表態爭取民進黨提名參選新北市長，陳水扁以當年的「長扁之爭」鼓勵，指民進黨講求實力原則，多勤跑基層，只要支持度出來了，民進黨自然就會徵召了。

陳水扁指出，1994年他與謝長廷共同爭取台北市長黨內提名，當時情況是，他在黨員投票中大幅領先而勝出，但是，在黨內派系後援不如謝長廷，最後是以黨內民意基礎較高的他出線。

對於柯文哲，據報導，陳水扁提勸「不應再一味追求爭強好勝」，「不爭就是爭」，「未來可能會更上層樓，更應該要大器並沈住氣」。