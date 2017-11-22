新竹3百年？議員論點不同 市府將設新竹故事館！

新竹市議員李妍慧認為新竹300年應該辦活動，讓新竹人能認識及了解自己家鄉的歷史。（記者洪美秀攝）

2017-11-22 17:03

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府明年將編列6000萬元舉行「新竹300年」相關研究與活動，引發市議會多數議員關注，市議員李妍慧今天在市政總質詢提到，新竹人認識自己的歷史有何不可，她認為不管新竹幾百年，都應以新竹本土歷史的史觀做出發點，她支持市府舉辦這項活動，讓新竹人能更加認識及了解自己的歷史。

新竹市文化局長廖志堅強調新竹300年活動絕不是一次性活動，市府會完整呈現新竹的過去現在和未來。（記者洪美秀攝）

市議員李妍慧說，所有的歷史都是現代史，新竹人認識家鄉的歷史很重要，她支持市府辦理新竹300年相關活動，不管是王世傑來台開墾的漢人史觀或移民史觀，她認為應以「新竹本土」史觀為出發點，並建議不要忽略漢人來之前就在新竹居住的原住民歷史。

新竹市文化局明年要辦新竹三百年活動，其中將把已列為市定古蹟的「警察局長宿舍」做為新竹故事館，完整呈現新竹的過去現在和未來。（記者洪美秀攝）

她強調，市府舉辦新竹300年活動的重點不在「名稱」，在於活動的「內涵」與效益，透過活動辦理，讓新竹人了解自己的歷史很重要，這是場新竹人的尋根活動，她支持辦這樣的活動。

新竹市文化局明年要辦新竹三百年活動，其中將把已列為市定古蹟的「警察局長宿舍」做為新竹故事館，完整呈現新竹的過去現在和未來。（記者洪美秀攝）

不過，市議員張祖琰認為新竹已不只300年歷史，若以王世傑開懇竹塹埔來看，史載從1683年就已開始，新竹若以王世傑開墾來計算，早已超過300年，她認為市府編6000萬元經費辦活動，根本與歷史無關，只因明年是選舉年，她主張刪除這筆預算。

新竹市文化局明年要辦新竹三百年活動，其中將把已列為市定古蹟的「警察局長宿舍」做為新竹故事館，完整呈現新竹的過去現在和未來。（記者洪美秀攝）

新竹市文化局長廖志堅表示，使用「開竹300年」做為預算的名稱是依據文史工作者的用詞，是否妥切，可以再討論，文化局將改以「新竹300年」來表達新竹300年歷史的重要性，除希望探究新竹300年來的歷史，更希望呈現新竹300年歷史的進步與發展。

廖志堅說，這不是一次性的活動，文化局將把新竹300年的歷史與文化透過研究與探索，建立起屬於新竹的故事館，且會把已列為市定古蹟的「警察局長宿舍」做為「新竹故事館」基地，要讓此處成為新竹重要的史料館，完整呈現新竹的過去、現在與未來。