「像在分財產」！桃機公司權責不清 引爆立委怒火

2017-11-22 16:42

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查桃園機場公司預算，為第三航廈工程案爭論不下，更質疑桃機公司權責劃分不清，主席鄭運鵬開放重新詢答，立委連番砲轟桃機公司，要求交通部督促。

爭議主因在於立委鄭寶清質疑，第三航廈工程標案中，主體細部設計尚未出爐，資訊系統卻先發包，但桃機公司董事長曾大仁說，他負責工程重要決策，發包屬於經理部門權責，並未介入，引發立委怒火。

立委葉宜津直言，看不下去桃機公司內部惡鬥，眾目睽睽，她曾私下詢問總經理蕭登科與董事長合作狀況，蕭登科回應，董事長管理工程、他管營運，但事實並非如此，交通部應該出面，否則無法再期待桃機。

立委李昆澤則說，桃機公司權責不清，董事長、總經理、甚至副總分工合作出現重大問題，他提醒交通部，桃園機場是重要國門，明年出入境高達4300萬人次，無論三航廈興建、二航廈擴建都是重大工程，但關鍵時刻卻在審查預算時看見內部矛盾，無論說明預算、程序處理，竟相互扯後腿，交通部必須督促桃機。

李昆澤更說出重話，必要時董、總兩人都撤換，「整個團隊已經搞得莫名其妙，好像在分財產。」工作應是團隊合作，「身為執政黨立委，感到非常羞愧。」他也建議，另找時間審查並請桃機公司說明，否則相關人士應負起政治責任，若有人謀不臧情事則移送法辦。

交通部政次范植谷說，桃機公司成立僅5年左右，過去兼任董事長將多數事務授權經理部門，但交通部長賀陳旦重視公司治理，去年希望桃機公司、港務公司、中華郵政等董事會與經理部門通盤檢討權責劃分，目前文已報部釐清意見中，希望及早有所依據。