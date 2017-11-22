國民黨通過六都議員提名辦法 鼓勵新人、保留現任優先彈性

2017-11-22 15:51

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日下午將通過「一０七年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法（草案）」，為了鼓勵新人參選，辦法規定各選區提名名額應較現任有意連任人數至少增加一名，但又另訂一項但書，「但因考量本黨票源經中央提名協調小組核定者不在此限」，亦即如果當選席次空間有限，部分選區仍將只會提名競選連任的現任議員，也就是採現任優先提名為原則。

根據該辦法規定，提名將分兩階段作業，第一階段提名作業以現任議員經所屬黨團推薦提名者為對象，經該直轄市黨部委員會審議通過，報請中央黨部核定提名，為提高黨籍議員配合直轄市長被提名人聯合競選強度，辦法規定經核定提名者須立即主動及全力配合黨部規劃，推動聯合文宣暨競選作為，違者將以黨紀議處，最重撤銷提名﹔至於第二階段提名作業則以非現任議員為對象。

為了鼓勵新人參選，辦法規定，新人民調結果可以加權十％，但排除具「政二代」身分的新人，而所謂「政二代」是指國民黨或他黨現任立委直轄市、縣市長，直轄市、縣市議員的三親等親屬及配偶，其參選選區與上述現任公職所屬選區相同或部分重疊者。

至於新人定義，則是指未曾參選公職及未曾登記爭取國民黨或其他黨公職候選人提名，但曾參選鄉鎮市民代表、村里長選舉或曾登記爭取鄉鎮市民代表、村里長選舉提名者不在此限。

此外，基於鼓勵青年參政，辦法規定，三十五歲以下參選人，民調結果可以加權十五％，三十六歲以上至四十歲以下者，民調結果加權十％。

而為重視新住民參政權益，辦法規定，由中央新住民工作委員會會同相關直轄市委員會共同研提建議徵召人選，報請中央黨部核定﹔原住民議員選區提名作業，則由相關直轄市委員會依據中央原住民工作委員會的建議，提報建議輔選方式及名單報請中央黨部核定。

未來國民黨中央將成立中央提名協調小組，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式及名單。