慶富案》吳敦義：陳慶男穿越維安線 跟蔡英文碰面談話

國民黨主席吳敦義出席黃復興主委金恩慶佈達典禮，會中吳敦義致詞。（記者王藝菘攝）

2017-11-22 10:53

〔記者施曉光／台北報導〕針對媒體爆料蔡政府大動清查，找出國民黨主席吳敦義於一○四年擔任副總統期間，於總統府兩度與前行政院秘書長簡太郎會面，藉此連結與簡太郎召集兩次慶富聯貸協調會相關，吳敦義今天上午出席黃復興黨部主委金恩慶佈達典禮後受訪澄清表示，過去馬政府期間簡太郎多次代表行政院長出席每週固定一次的黨政會議，因此兩人見面機為很多，也很自然，但因為副總統無明確職權，簡太郎不可能與他談獵雷案事宜。

吳敦義並重提蔡英文與慶富董事長陳慶男在一０六年基隆海安演習場合碰面談話的照片反擊表示，有人可以在總統主持演習時穿越維安線，只有兩種可能，一種是蔡英文同意陳慶男來，所以交侍衛長及國安人員讓陳進來，「另一種更值得深思，說不定維安人員早知道他是熟面孔，就像一家人走廚房一樣，就讓他進來」，他強調，絕不可能有總統不希望見的人，或維安不熟悉的人，就能闖入維安線內，這在中華民國史上從未發生過，他還說，「那張照片就已經千言萬語也抵不上。」

面對綠營質疑急於切割，吳敦義反嗆，「我沒有什麼必要切割，從沒有黏過，我為什麼要切割呢？切割是有粘在一起才要切，我完全沒有，所以不會有任何狀況﹗」

他還說，自己沒有什麼委屈，那張基隆海安演習的照片就已經說明，「那位陳先生居然能夠與國家元首蔡英文握手還講話，那句話我沒聽過，不能複述，但已經有人聽過了。」

至於綠營以前台灣銀行總經理蕭長瑞曾經擔任過吳敦義辦公室主任為連結，質疑吳敦義可能介入慶富聯貸案，吳敦義說，「完全無關，百分之一百無關」，蕭長瑞只是曾經做過他的辦公室主任，後來就到台銀當總經理，蕭從未與他提過相關貸款問題，「這是無庸置疑，我做副總統不會逾越份際，做副總統職權以外的事。」

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