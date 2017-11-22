慶富辦公室被爆全面竊錄！官員遭錄音內幕曝光

慶富前員工爆料，在慶富總部所有的辦公室、會議室和桌上電話都有錄音。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-11-22 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕慶富承攬獵雷艦詐貸案越演越烈，去年10月慶富副董事長陳偉志和高市前海洋局長王端仁在慶富總部喬事情的錄音檔曝光，王也因此下台，週刊報導，錄音檔有很大的機率是慶富自己丟出，希望可以拉總統府下水，盼政府別趕盡殺絕。

《壹週刊》報導，慶富前員工爆料，在慶富總部所有的辦公室、會議室和桌上電話都有錄音，陳偉志的助理也會隨身攜帶錄音筆。所以慶富的錄音檔，也不止一段，當初第一天上班就有人提醒，別在公司亂說話，如果說公司的壞話都要出去小聲的講，開會時大家也會帶著錄音筆，錄音存證自保，所以陳慶男父子很可能有各界人士在慶富總部的談話錄音。

前員工指出，所有會議室疑似都有秘密錄音系統，桌上電話也都有錄音，這當初是長子陳偉郎所建構，錄音設備在9樓，以前曾去過機房聽錄音內容。

報導指出，錄音檔曝光後，政府高層立刻進行了解，根據各方說法，加上錄音檔曝光後，對慶富實屬有利，推測爆料錄音和陳慶男家族有關。爆料者當時提供1小時40分的錄音檔給媒體，還準備了數千字的逐字稿，甚至向媒體提醒，錄音檔的重點是陳偉志去總統府溝通，後來海軍就提前撥款24億元。

官員認為，慶富拿出錄音檔警告意味濃，是想藉由這錄音爆料，將總統府扯進來，也可能是希望政府別趕盡殺絕，可以幫一把，但蔡英文不認識陳慶男父子，也覺得慶富案有問題，所以覺得應調查清楚。

慶富集團新聞聯絡人紀景瓏回應，公司內部是否有錄音設備，事關公司營運，以及已進入司法調查，所以不便回應。