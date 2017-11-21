慶富案被質疑說謊 國防部批媒體報導不實、斷章取義

國防部拿出聯合晚報報導獵雷艦案《錄音檔曝光 誰說謊？》報導。（圖擷取自自由 LIVE）

2017-11-21 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕國防部被質疑違法流用24億三軍預算付獵雷艦案款項，引起爭議，國防部今天下午召開記者會澄清，有媒體指出錄音檔曝光，並用影射的方式指國防部說謊，這是不實內容、斷章取義。

國防部表示，今天召開記者會的目的是希望大家不要被某些不實的報導內容斷章取義，造成大家對於這件案件誤解、認為國防部又在說謊。

對於慶富案，國防部強調，他們的原則就是勿枉勿縱，有任何證據都希望送至檢調，或是送至立法院審視，「在立場上我們絕對不會迴避，但也不會接受不實媒體報導」。

國防部也拿出聯合晚報報導獵雷艦案《錄音檔曝光 誰說謊？》報導，指出該篇報導

報導的錄音時間為，去年9月16日，在高雄舉辦的海事展，而過程中時任軍政副部長李喜明上將也是貴賓，他也到攤位觀看，解說人員向他說明成展內容，他也順勢點頭，也繼續介紹相關淺見和模擬器內容，但這不能把這個說成廠商陳偉志公然向高層要求付款。

國防部表示，上午已聯絡海軍司令部，把去年9月21日列出第一件船殼脫模，按照時程、相關文件提供給媒體，最重要就是說明，「或許廠商用這種方式模糊焦點，但承如海軍總司令的說法，過程依法依約，還有百分之百的還款保證與付款要件」。

國防部強調，國防部長馮世寬也親口說明，針對此付款案件，總統、行政院甚至廠商，沒有接過任何電話、見面，「從來沒有」。

慶富案持續延燒，國民黨質疑慶富副董事長陳偉志入府溝通後，就獲得海軍本來沒有要撥付的24億，這背後可能有高層施壓。