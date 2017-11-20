台北市長選舉 鄭麗文：蔣萬安太年輕、「揠苗助長」

前行政院發言人鄭麗文認為，蔣萬安還年輕，國民黨現在就要派「小朋友」打台北市長這麼殘酷的選戰，對黨內的「大人」來說是既不負責任且揠苗助長的做法。（資料照，記者邱燕玲攝）

2017-11-20 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院發言人鄭麗文昨日向媒體透露，宣布自己將投入明年的台北市長選舉，而今日她接受媒體專訪時，說明自己參選的原因和理念，而談到也宣布參選的前立委丁守中及黨內呼聲很高的蔣萬安，她對兩人也有不同的見解，丁守中必須要把自己更新進化，蔣萬安則還年輕，國民黨現在就要派「小朋友」打這麼殘酷的選戰，對黨內的「大人」來說是既不負責任且揠苗助長的做法。

鄭麗文今日接受《POP搶先爆》採訪時表示，自己有感於國際政治環境變化快速，但台灣還活在過去的光環裡，讓她感覺到很強的危機感，才真正下定決心投入選戰，她也強調自己是玩真的，也打算這個禮拜就要去見國民黨主席吳敦義，並誓言打造一個能提供即時服務的「隨需政府」。

而談到兩位黨內初選的可能對手，鄭麗文指出，若國民黨最後真的提名丁守中的話，他必須要把自己更新進化，要容納更多新的力量跟想法，因為國民黨現在已經不再人才濟濟了。

至於蔣萬安，鄭麗文則是惋惜地表示，蔣萬安還年輕，從政時間不長，國民黨現在就要派「小朋友」打這麼殘酷的選戰，對黨內的「大人」來說是既不負責任且揠苗助長的做法。