中市iBike分配不均 原縣區過半掛零挨批

iBike建置點多集中在原市區，市議員張雅旻（右）要求市府加速原縣區建置。（記者黃鐘山攝）

2017-11-19 16:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府「自行車369」政策即將達標，但全市29個行政區竟還有原縣區的13區尚未建置iBike租賃站，市議員張雅旻、王立任今天同聲批評資源分配不均，要求加速建置縣區租賃站。交通局回應，明年會優先於縣區設站。

市府為推動綠色運具，提出「自行車369」計畫，預計設置300座iBike租賃站，建置600公里自行車道，以及提供9000輛公共自行車供民眾騎乘。目前已啟用216站，明年再編列1億1千多萬元預算，即能達成300處iBike租賃站目標。

張雅旻指出，目前iBike租賃站已完成216站，自行車8604輛，369計畫即將達標。但原縣區的廿21個行政區中，竟還有13區尚未建置iBike租賃站，包括大雅、神岡、沙鹿、梧棲、龍井、大肚、東勢、新社、石岡、和平、后里、外埔、大安區。

她又說，她的選舉區潭子、大雅及神岡區，人口近27萬，佔全市總人口1/10，目前卻只有2個iBike租賃站、80台iBike，供需明顯不成比例，城鄉差距過大，讓人不禁大嘆：「看得到，吃不到」、「iBike變唉-Bike」、「平平繳稅金，那ㄟ大小心」！

王立任說，iBike是兼具環保及健康的綠色交通工具，設置租賃站除了考量交通便利及人口數以外，也應思考觀光發展的需求，但令人遺憾的是，過去的建置點多處集中在原市區，交通局應該更積極面對資源不均問題，提供縣區便捷完善的綠色眾運輸環境。

交通局長王義川表示，台中市iBike從103年營運規畫以來，已設置營運216站。市長林佳龍上任後，持續推展原市區站點規畫外，也積極將佈點往原縣區延伸，目前原縣區59站都是新市府團隊上任後啟用，明年也會優先於原縣區規劃設站。