竹市國民黨團總質詢 質疑市府辦活動燒錢

新竹市長林智堅指出，市府去年9月啟動市立棒球場新建工程計畫，積極爭取納入「前瞻基礎建設」，總經費8.75億元，待體育署正式核定經費後，將進行統包工程招標作業，工期大約為13.5個月。（記者王駿杰攝）

2017-11-17 17:33

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨團今天在市議會進行聯合總質詢，市府編列預算問題持續延燒，市議員鄭正鈐、顏政德紛質疑市府辦活動花錢如流水，導致各局處預算分配不均，希望市府能審慎評估活動經費編列；市議員吳青山則關心新竹棒球場工程進度，要求市長林智堅說清楚期程，何時要動工、完工？

文化局副局長李欣耀指出，局內各項活動辦理的同時，經費預算並未大幅度增加，並就「目標對象」、「傳承地方文化」、「扶植在地團隊」、「推廣文創發展」等層面通盤整合市府各單位既有資源，規劃各類面向的主題活動，也未排擠建設經費。

林智堅指出，市府去年9月啟動市立棒球場新建工程計畫，積極爭取納入「前瞻基礎建設」，總經費8.75億元，待體育署正式核定經費後，將進行統包工程招標作業，工期大約為13.5個月。

教育處長李芳齡指出，棒球場工程將一併設置地下停車場，規劃300個汽車停車位，另會視情況將汽車停車位轉換成約2千個機車位，與民富立體停車場的240個停車位與周遭車位，待經費由中央核定後會整體規劃停車場出入動線與賽事期間交通動線。

市議員鄭正鈐、顏政德指出，市府籌辦明年「開竹3百年」活動，編列經費竟要燒掉6千萬元，兒童藝術節也要花上2千萬元，這兩項活動經費並不包括在市府提出的活動預算總經費在內，真的需要靠辦活動來刺激民眾的幸福感嗎？市府編列龐大活動經費，卻間接壓縮如衛生局國民健康經費、青年就業預算經費，市府應妥善評估經費，多運用在聘用鐘點環境整理人員、提供校園修繕、提供教科書補助等地方。

吳青山則認為，有關新竹棒球場原地重建，如今球場動工的消息卻靜悄悄，因為球場整建緣故，導致今年在竹市看不到任何一場職業球賽，遲未動工造成的空窗期，令許多球迷失望。另外，他曾到棒球場位於的民富街、西大路口勘查，發現該處交通車流量大，市府既決定要原地重建球場，就不能忽視週邊交通問題。